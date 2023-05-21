Ağır Hasarlı Binanın Yıkımını Film Gibi İzlediler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. İnönü Caddesi üzerinde yıkımına başlanan 7 katlı bir binada ki çalışmaları ise film izler gibi izleyenler dikkat çekti.

Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler

MALATYA - 6 Şubat depremlerinde etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Kentin işlek noktası İnönü caddesi üzerinde yıkımına başlanan 7 katlı bir binada ki çalışmaları ise film izler gibi izleyenler dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işleri sürüyor. Evlerin yanı sıra binlerce iş yerinin de etkilendiği depremlerde kentin en işlek noktası olan İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde 7 katlı ağır hasarlı bir iş merkezinin yıkımına başlanırken, cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yıkımına başlanan binadaki çalışmaları ise film izler gibi izleyenler dikkat çekti.