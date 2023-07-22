Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, polis ve operatörlerin Türk bayrağını hassasiyetle indirmesi duygulandırdı. Yıkım esnasında binanın bir kısmının çökmesi ise telefon kameralarına yansıdı.

- Ağır hasarlı binanın yıkımında polis ve operatörün bayrak hassasiyeti

Polis ve operatörlerden duygulandıran görüntü

Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, ekipler 7 katlı Serin-1 Apartmanı'nın yıkımı esnasında son katındaki bir dairede asılı bulunan Türk bayrağını hassasiyetle indirdi.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli yıkıcı depremin ardından yaraları sarma çabaları devam ediyor. Depremden etkilenen 11 il arasında yer alan Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Merkez Bağlar ilçesinde deprem gecesi 108 kişinin Serin-2 Apartmanı enkazında kalarak hayatını kaybettiği binanın yan tarafındaki Serin-1 Apartmanı ağır hasar almıştı. Bugün sabah saatlerinde binanın yıkımı sürdürülürken, polis ekipleri ve operatör şefleri son katında Türk bayrağını fark etti. Bununla birlikte yıkım çalışmaları durdurulup, Türk bayrağı iş makineleriyle hassas bir şekilde indirildi. Daha sonra bayrak emniyet güçlerine teslim edildi.

Diyarbakır'da enkaz kaldırma alanından sorumlu saha formeni Orhan Şener, 15.00 sıralarında Serin-1 Apartmanı'nın yıkımı esnasında emniyet güçleri ve yıkım ekiplerinin daire içerisinde fark ettiği Türk bayrağını görmeleriyle çalışmaları durdurduklarını söyledi.

Türk bayrağını hassasiyetle indirdikten sonra emniyet güçlerine teslim ettiklerini ifade eden Şener, "Bağlar ilçesindeki Serin-1 Apartmanı'nın yıkımına sabah saat 10.00 sıralarında başladık. Çalışma esnasında binanın son katında Türk bayrağını gördük. Bayrağı makas operatörü arkadaşlarımızın çabasıyla alıp düzgün bir şekilde indirdik. Türk bayrağını daha sonra emniyet güçlerine teslim ettik. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa iki gün içerisinde binayı yıkmayı düşünüyoruz. Etrafa herhangi bir zarar vermeden emniyet güçlerimizin güvenlik şeridini çekmesiyle milletin can ve mal güvenliğini ön plana alarak yıkımımızı tamamlayacağız" dedi.

Öte yandan yıkım esnasında makas operatörünün tek dokunuşuyla binanın bir kısmının çökmesi ise telefon kameralarına yansıdı.