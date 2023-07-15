Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bir binanın 7'nci katında bulunan bir şahıs dengesini kaybederek yere düştü ve hayatını kaybetti. Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Candan Apartmanı'nda meydana geldi. Şahsın cenazesi otopsi için Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Ağır hasarlı binanın 7'nci katından düşen şahıs hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın 7'nci katında bulunan bir şahıs dengesini kaybetti ve yere çakıldı ve hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde bulunan 10 katlı Candan Apartmanında meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve boşaltılan apartmanın 7'nci katına çıkan Mehmet Ş., iddialara göre balkonda bulunan metal araç ve gereçleri sökmeye çalışırken saat 16.30 sıralarında dengesini kaybederek yere çakıldı.

Şahsın yere düştüğünü gören mahalle sakinleri, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.