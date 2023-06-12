Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ağır hasarlı binada korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan 4 katlı bir binanın 2 katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altona alınarak kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.