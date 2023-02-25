Ağır hasarlı apartmana giren depremzedeleri binadan polis uzaklaştırdı

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, yasak olmasına karşın, evlerindeki eşyaları almak için ağır hasarlı binaya giren aile, polisin müdahalesiyle çıktı. Polis ekiplerinin uyarıda bulunduğu aile, bölgeden uzaklaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük yıkıcı depremin ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bu depremlerin ardından hasarlı ve ağır hasarlı binalara giriş yasaklandı. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların evlerine girmemesi için önlem aldı. Ancak tüm önlemlere rağmen, tehlikeye aldırış etmeyen bazı kişiler eşyalarını almak için evlerine girdiği görüldü.

Depremzede ise, "Tamam abi sorun yok" diyerek cevap verdi. Depremzede aileden bir kişi ekiplere derdini anlatmaya devam edince, bu sefer başka bir polis, "Binalara girmek vatandaşa, memura, herkese yasak. Bana da yasak" diyerek, çevredekileri uzaklaştırıp, kapı girişini şerit ve bankla kapattı. Depremzede aile ise apartman önüne geldikleri araçla, bölgeden uzaklaştı.