Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu veda ziyaretinde bulundu
Elazığ'da Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu.
Elazığ'da Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu.
Van'ı Muradiye ilçesine atanan Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı ziyaret etti.
Ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Türkmenoğlu Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ile görüştü.
Türkmenoğlu bazı şehit ailelerine de veda ziyareti gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel