Ağın Kaymakamı Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, İlçe Jandarma Komutanı ve askeri personeli makamında kabul etti. Türkmenoğlu, jandarmanın vatandaşların güvenliği için yaptığı çalışmalara vurgu yaptı ve başarılı jandarma personellerine belgeler verdi.

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaymakam Türkmenoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ve beraberindeki askeri personelleri makamında kabul etti.

Türkmenoğlu, ülkenin huzuru ve vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması için büyük bir özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı, başarılı jandarma personellerine belge verdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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