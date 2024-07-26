Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine Ağın Kaymakamı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara aşure ikram edildi ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.
Ağın Belediye Başkanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte katılımcılara aşure ikram edildi.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, aşure etkinliğine katılanlara teşekkür etti.