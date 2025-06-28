Ağın Hükümet Konağı İnşaatında Sona Gelindi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yeni Hükümet Konağı inşaatı çalışmalarında sona gelindi.

Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ağın Hükümet Konağı inşaatı için 3 Mayıs 2024'te yer teslimi yapılmasının ardından çalışmalar hızla başladı.

Modern mimarisi ve güçlü altyapısıyla ilçeye değer katacak olan bina, toplam inşaat ve peyzaj alanıyla birlikte Ağın'a yakışır bir kamu hizmet alanı olarak planlandı.

Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar, İl Özel İdaresi'nin teknik koordinasyonu ve saha denetimleriyle titizlikle sürdürülüyor.

Tamamlanma aşamasına gelen projenin 2025'in Eylül ayında hizmete açılması hedefleniyor.

Kamu hizmetlerinin daha nitelikli ve erişilebilir şekilde sunulmasını sağlayacak bu yapıyla, kurumsal hizmetlere modern bir yapıda ulaşması sağlanmış olacak.