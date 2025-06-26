Ağın'da Vatandaşlarla Buluşma Programı Düzenlendi

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde gerçekleştirilen 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında, Belediye Başkanı Şeref Çakar, Şenpınar Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek talepleri dinledi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı gerçekleştirildi.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Şenpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Çakar, katılımcıların taleplerini dinledi.

Çakar, buluşmaya katılan muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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