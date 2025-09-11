Ağın'da Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı Destekleme Projeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Desteklemeleri ve Malatya Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü tarafından tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, TKDK İl Koordinatörü Veysel Uzun, Fırat Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Birim Başkanı Fatih Çan, Malatya Tarım Kredi Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Furkan Acet, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Keban Tarım Kredi Müdürlüğü personelleri ve çiftçiler katıldı.