Haberler

Ağın'da Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Ağın'da Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde TKDK İl Koordinatörlüğü öncülüğünde tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve çiftçiler katıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı Destekleme Projeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Desteklemeleri ve Malatya Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü tarafından tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, TKDK İl Koordinatörü Veysel Uzun, Fırat Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Birim Başkanı Fatih Çan, Malatya Tarım Kredi Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Furkan Acet, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Keban Tarım Kredi Müdürlüğü personelleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Ankara depremi sonrası Naci Görür'den uykuları kaçıracak sözler

Ankara depremi sonrası Naci Görür'den uykuları kaçıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haberler.com Washington temsilcisi: ABD savaşa mı hazırlanıyor?

Haberler.com Washington temsilcisi: ABD savaşa mı hazırlanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.