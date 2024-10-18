Ağın'da şehit asker için anma programı düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde şehit er Mehmet Ağgedik için anma programı gerçekleştirildi.

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve kurum amirleri şehidin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Daha sonra Merkez Kebir Camisinde mevlit okundu.

Ağın Yusuf Karabatak Öğretmenevinde düzenlenen yemek programına, Kaymakam Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Çakar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Polis Başmüfettişleri Koray Yalınkaya ve Mehmet Güngör ile şehidin yakınları katıldı.