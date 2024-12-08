Ağın'da Kapalı Yolcu Bekleme Durakları Kuruldu
Ağın Belediyesi, ulaşım hizmetlerini geliştirmek için köy yollarına kapalı yolcu bekleme durakları kurdu. Belediye Başkanı Şeref Çakar, bu adımın vatandaşlar için önemine değindi.
Ağın ilçesinde köy yollarındaki farklı noktalara kapalı duraklar kuruldu.
Ağın Belediyesi, ulaşım hizmetlerini daha etkili ve konforlu hale getirmek amacıyla toplu taşıma güzergahlarının bulunduğu yolların bazı noktalarına kapalı yolcu bekleme durakları kurdu.
Belediye Başkanı Şeref Çakar, belediye sınırları içerisinde olup olmadığına bakmaksızın güçleri nispetinde sıkıntılara çare olmaya çalıştıklarını söyledi.
Çakar, "Belediyemiz olarak kapalı durak monte edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Hayırlı olsun." dedi.