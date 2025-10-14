Haberler

Ağın'da Eş Zamanlı Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri çerçevesinde eş zamanlı tahliye tatbikatı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, ekim ayının 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' olarak belirlendiğini duyurdu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde okul ve kurumlarda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul ve eğitim kurumlarda eş zamanlı tahliye tatbikatı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, Bakanlıkça yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında ekim ayının "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlendiğini söyledi.

Sırlıer, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla ilçemiz genelinde bütün okul ve kurumlarımızda eş zamanlı olarak tahliye tatbikatları gerçekleştirilmiştir." dedi.

