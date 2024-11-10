Ağın'da Atatürk Anma Töreni Düzenlendi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı, şiirler okundu ve öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.
Ağın Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Ağın Niyazi Gençosmanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.
Öğrencilerin "Atatürk" konulu şarkı seslendirdiği programda, oratoryo gösterisi yapıldı.
Etkinlikte, Atatürk'ü konu alan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Gümüşkaya, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.