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Ağın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Ağın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Ağın Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Şeref Çakar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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