Ağın'da 19 Mayıs Töreni Gerçekleştirildi

Ağın'da 19 Mayıs Töreni Gerçekleştirildi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. Törenin ardından Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Cihad Adıgüzel, Ağın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Törene, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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