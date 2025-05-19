Ağın'da 19 Mayıs Programı Coşkuyla Kutlandı

Ağın'da 19 Mayıs Programı Coşkuyla Kutlandı
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler, halk oyunları ve müzik dinletisi ile coşku yaşandı. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Cihad Adıgüzel'in günün anlamına ilişkin konuşma yaptığı programda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı okundu.

Programda, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarında akademisyenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

İlçede okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve sporculara Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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