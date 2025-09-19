Ağın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törene, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Yılmaz, gazileri makamında kabul etti.