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Ağın Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba İkramı

Ağın Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba İkramı
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Elazığ'ın Ağın Belediyesi, Şehit Mehmet Ağgedik Çarşısı'nda açtığı Çorba Evi ile vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuyor. Belediye Başkanı Şeref Çakar, bu hizmetin soğuk günlerde sıcaklık sağlamayı amaçladığını ve destek veren hayırseverlere teşekkür ettiğini belirtti. Çorba dağıtımından memnun kalan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, Şehit Mehmet Ağgedik Çarşısında hizmete açtığı Çorba Evinde vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Çorba Evi ile ücretsiz hizmet vereceklerini söyledi.

Çakar, "Soğuk günlerde sıcak olmaya ve sıcaklık getirmeye vesile olmak bizim için onur verici. Bu hizmetimize destek olan hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çorba dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bünyamin Erdem ise, hizmet için emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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