Ağın Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba İkramı

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, Şehit Mehmet Ağgedik Çarşısında hizmete açtığı Çorba Evinde vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Çorba Evi ile ücretsiz hizmet vereceklerini söyledi.

Çakar, "Soğuk günlerde sıcak olmaya ve sıcaklık getirmeye vesile olmak bizim için onur verici. Bu hizmetimize destek olan hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çorba dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bünyamin Erdem ise, hizmet için emeği geçenlere teşekkür etti.