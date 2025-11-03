Ağın Belediyesi Yol Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Çalışmalarını Sürdürüyor
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, çevre düzenlemesi ve asfalt yamalama çalışmalarıyla yollarda konfor ve güvenliği artırmayı hedeflediklerini açıkladı.
Ağın Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince çevre düzenlemesi ve çeşitli noktalarda asfalt yamalama çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.
Çalışmalarla yollarda konfor ve güvenliğin artırıldığını belirten Çakar, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlaması için bakım ve onarım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel