Ağın Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Döşedi

Ağın Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Döşedi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde, 150 hanenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin metre içme suyu hattı döşendi. Belediye Başkanı Şeref Çakar, sistemin bugün itibarıyla devreye girdiğini duyurdu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'ne 2 bin metre içme suyu hattı döşendi.

Ağın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni imara açılan 150 hanenin içme suyu sorununu çözmek için harekete geçti.

Ekiplerce 2 bin metre içme suyu borusu döşenerek sorun giderildi.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, daha önce su hattı çekilen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, "Bugünden itibaren sisteme su verilecek. İsteyen hanesine su hattı çekebilecek. Hane sahipleri güle güle kullansınlar. Hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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