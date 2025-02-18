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Ağın Belediyeevinde Yangın Güvenliği Önlemleri Artırıldı

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Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, misafirlerin güvenle konaklaması için bina içindeki yangın tüplerinin yenilendiğini ve yeni yangın dolapları konumlandırıldığını açıkladı.

Elazığ'da Ağın Belediyeevinde alınan yangın önlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın Belediyeevinde misafirlerin güvenle konaklayabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çakar, "Bina içinde bulunan yangın tüpleri yenilenip ek olarak da yangın dolapları konumlandırılmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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