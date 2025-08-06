Agile Spirit 2025 Tatbikatı Gürcistan'da Sona Erdi

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25 Temmuz'da başlayan ve 11 ülkeden silahlı kuvvetlerin katıldığı Agile Spirit 2025 askeri tatbikatı, Gürcistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle sona erdi. Törende, katılımcı ülkelerin savunma kuvvetleri arasındaki işbirliğinin artırılması amaçlandığı belirtildi.

Gürcistan ayağı 25 Temmuz'da başlayan, 11 ülkeden silahlı kuvvetlerin yer aldığı askeri tatbikat "Agile Spirit 2025" törenle sona erdi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Türkiye, Gürcistan ve ABD'nin de aralarında yer aldığı 11 ülkeden silahlı kuvvetlerin katıldığı belirtildi.

Gürcistan'ın ev sahipliğinde 12'inci kez düzenlenen tatbikatın sona erdiği, bu sebeple Vaziani Askeri Üssü'nde tören düzenlendiği ifade edildi.

Törende, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral İrakli Çiçinadze ile ABD'nin Georgia Eyaleti Ulusal Muhafızları Birleşik Kurmay Başkanları Komutanı Tuğgeneral Chris Marshall'ın konuşma yaptığı belirtildi.

Tatbikata katılan bazı askeri araçların burada sergilendiği kaydedildi.

Türkiye'de 21 Temmuz'da başlayan tatbikatın Gürcistan ayağının ABD ve Gürcistan silahlı kuvvetleri tarafından ortaklaşa yönetildiği belirtilen açıklamada "Agile Spirit 2025, katılımcı ülkelerin savunma kuvvetleri arasındaki hazırlık düzeyini, birlikte çalışabilirliği ve operasyonel kabiliyetleri artırmayı hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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