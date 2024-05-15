Üye Girişi
Haberler

AGİDER Başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca Seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği (AGİDER) başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca'nın seçildiği bildirildi. Atmaca, AGİDER'in kadın girişimcilerine yol gösterici, eğitici misyonu çerçevesinde projelere devam edeceklerini vurguladı.

Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği (AGİDER) başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca'nın seçildiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, AGİDER'in 5.'nci dönem Olağan Genel Kurulu Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçimde, 2021–2024 dönemi AGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mimar Gülsüm Gökçen Atmaca, tüm oyları alarak başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Ömür Özdemir, Zuhal Senai, Fulya Özbek, Seyhan Daban, Bahriye Akıllı ve Müjgan Kartal Ulus seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsüm Gökçen Atmaca, teslim aldıkları bayrağı aynı özen ile taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Atmaca, AGİDER'in kadın girişimcilerine yol gösterici, eğitici misyonu çerçevesinde projelere devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Akdeniz Gökçen Kadın Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title