Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı

DERİK, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesi kırsal Kayacık ile Dumanlı mahalleleri arasında, Dumluca Barajı'nın getirdiği suyla gölete dönüşen alanda balık avlayan Ahmet Erol (28), ağına takılan balıkların çevresini sararak bırakmadığı su yılanını kurtararak suya bıraktı.

Derik ilçesine 22 kilometre mesafede bulunan kırsal Kayacık ile Dumanlı mahalleleri arasında bulunan ve Dumlu Barajı'nın getirdiği suyla gölete dönüşen, kuraklık nedeniyle de kurumaya başlayan alanda balık avlayan Ahmet Erol'un ağına 40'a yakın balık takıldı. Ağı sudan çıkaran Erol, balıkların çevresini sararak sıkıştırdığı su yılanını gördü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Erol, yılanı, balıkların arasından uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.