AGD Yalova'da şehit olan polisler ve Kassam Tugayları üyeleri için cenaze namazı kıldı

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutanı Muhammed Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan dernek üyeleri Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Konsolosluk önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memurlarına rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

DEAŞ'ın Müslümanların kanını döktüğünü belirten Yaroğlu, örgütün İslam ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını ve İslam'ı lekelemek amacıyla siyonist taşeronluğu yaptığını söyledi.

Yaroğlu, DEAŞ'ı kınadıklarını vurgulayarak, ayrıca İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutan Muhammed Sinvar'ın da şehit olduğunu anımsattı.

Açıklamanın ardından grup, Yalova'da şehit düşen 3 polis ve İzzeddin el-Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Sinvar ile sözcü Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şehitler için okunan duanın ardından grup konsolosluk binasının önünden ayrıldı.