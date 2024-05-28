AGD Eskişehir İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı

Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Hamamyolu Yediler Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan AGD Eskişehir Üniversite Komisyonu Başkanı Muhammed Onur Tanrıverdi, Refah'a yönelik gerçekleşen saldırıların ardından İsrail'in anladığı tek dilin silah olduğunu söyledi.

Tanrıverdi, İsrail'in caniliğini ve katilliğini konuşmanın gereksiz olduğunu belirterek, tek yapılması gereken şeyin harekete geçmek olduğunu vurguladı.

İsrail'e anladığı dilden yanıt verilmesi için İslam ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Öyle ki Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücadele vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücadele ediyor. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki karşımızda bulunan İsrail adlı terör organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil. Bugün İsrail Gazze'de başarılı olduğu takdirde siyonistlerin yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacak."

Yapılan duanın ardından basın açıklaması sona erdi.