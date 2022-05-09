AGC ve Antalya Barosu'ndan gazetecilere eğitim programı

ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Antalya Barosu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında " Basın Kanunu'nda düzenlenen suçlar ve medyada hukuk dilinin kullanımı" başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Antalya Barosu'nda gerçekleştirilen eğitim programına, AGC Başkanı İdris Taş, AGC Genel Sekreteri Rasim Gündüz, Antalya Barosu Genel Sekreteri Avukat Özhan Karazeybek, Avukat Ziya Berkhan Yaman ve AGC üyeleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Başkan Taş, gazetecilere yönelik bu tür eğitim programlarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde cesur gazetecilere ihtiyaç olduğunu ifade eden Taş,"Haber alma özgürlüğü anlamında ve medya etik kuralları çerçevesinde gazeteci görevlerini yaparken hukuk kuralları çok önemlidir. Toplumun genel yararını düşünerek basın ve ifade özgürlüğü haklarımızı sonuna kadar kullanmak durumundayız. Bununla birlikte bireylerin, toplulukların ya da kurumların da dokunulmaz hakları olduğunu da unutmamalıyız. Bu kapsamda Antalya Barosu ve cemiyetimiz arasında hayata geçirilen eğitim programlarını sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Avukat Karazeybek ise gazetecilerin haber alma özgürlüğünü kullanırken kimi zaman soruşturmalara maruz kaldığını hatırlattı.

Bu durumlarda önleyici hukuk hizmeti vermenin önemine değinen Karazeybek, "Baro olarak önleyici hukuk hizmeti vermenin de bizim görevimiz olduğunu biliyoruz. Basın Kanunu'nda düzenlenen suçlar ve medyada hukuk dilinin kullanımı konusunda yapacağımız bilgilendirmelerle mesleği yaparken oluşabilecek idari ve cezai soruşturmaların önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Yaşadığımız coğrafyada en çok acıyı basın emekçilerinin yaşadığını tüm dünya üzerindeki istatistikler göstermektedir" dedi.

Programda, Özhan Karazeybek ve Ziya Berkhan Yaman hazırladıkları sunumla, gazetecilere hak ve sorumlulukları başta olmak üzere medyada hukuk dilinin kullanımı, haber alma, yazma ve yayma süreçlerinde karşılaşılan olay ve olguların Basın Kanunu ve ilgili kanunlar kapsamında nasıl değerlendirileceğine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitimde, ceza yargılamasındaki tanımlar, iletişim özgürlüğü, Basın Kanunu'na göre sorumluluk ve yargılanma, ilgili kanunda düzenlenen suçlar ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hükümlere değinildi.