Ağbaba: Kur Korumalı Mevduat, 150 Bin Yeni Milyoner Yarattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dört yılında milyoner sayısının yüzde 323 oranında arttığını kaydederek, "Aradan geçen 4 yılın sonunda tek adam sisteminde milyoner sayısı yüzde 323 oranında, milyonerlerin mevduatları ise yüzde 339 oranında arttı. Yoksuldan alan zengine veren Kur Korumalı Mevduat sistemi ise bu yılın ilk 6 ayında 150 bin yeni milyoner yarattı" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yönetildiği dört yılda yurttaşların nasıl yoksullaştığını ve zenginlerin de nasıl zenginleştiğini rakamlarla açıkladı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, "Bolluk ve refah diye sunulan tek adam sistemi 4 yılın sonunda; asgari ücretliyi, memuru, çiftçiyi, emekliyi, esnafı açlık ve yoksulluğa mahkum ederken bir avuç zengini daha fazla zengin etti. Aradan geçen 4 yılın sonunda tek adam sisteminde milyoner sayısı yüzde 323 oranında, milyonerlerin mevduatları ise yüzde 339 oranında arttı. Yoksuldan alan zengine veren Kur Korumalı Mevduat sistemi ise bu yılın ilk 6 ayında 150 bin yeni milyoner yarattı" dedi.

Ağbaba, dört yılda sadece "bir avuç milyoner için" refah ve bulluk geldiğini belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"2018 Haziran'ında bankalarda 1 milyon TL ve üzeri hesaba sahip olan kişi sayısı 158 bin 482 kişi iken 2022 Haziran ayı itibariyle bu sayısı 671 bin 914 kişiye yükseldi. Resmi verilerde dahi 17 milyondan fazla kişi yoksulluk koşullarında yaşarken, asgari ücret açlık sınırının altında son 4 yıldır demir atmışken, tek adam sisteminin 4 yılı sonunda milyoner sayısı yüzde 323 oranında arttı.

"TOPLAM MEVDUATLARI 4 TRİLYON TL'Yİ AŞTI"

Aradan geçen 4 yılın ardından milyonerler toplam mevduat değeri 4 trilyon 490 milyar TL'yi buldu. Haziran 2018'de milyonerlerin toplam mevduat değeri ise 1 trilyon 22 milyar TL 'idi.

Milyonerlerin toplam mevduat değerindeki artış başkanlık sisteminde bugüne kadar yüzde 339 oranında arttı.

Geçtiğimiz yılsonunda uygulamaya geçen Kur Korumalı Mevduat sistemi (KKM) bu yılın ilk 6 ayında 150 bin yeni milyoner yaratmış oldu. 2021 Aralık ayı itibariyle hesaplarında bir milyon TL ve üzeri parası olanların milyonerlerin sayısı 521 bin 609 kişi iken KKM ile aradan geçen 6 ay içerisinde bu sayı 671 bin 914 kişiye çıktı. Asgari ücretliden, esnaftan, çiftçiden, memurdan alıp bir avuç zengine veren bu sistem 150 bin yeni milyoner yaratmış oldu.