Ağbaba: 'İşsizlik Fonu İşsizlerden Çok İşverene Çalışan Bir Yapıya Bürünmüş Durumda'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu yılın ilk 6 ayında işsizlik fonundan işsizlere ödenen tutarın 5,8 milyar TL olduğunu, işverenlere ise teşvik ve destek ödemeleri adı altında 11, 4 milyar TL ödendiğini belirtti. ağbaba, "Fon, işsizlerden çok işverenlere mali destek sağlayan bir yapıya dönüşmüş durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya milletvekili Veli Ağbaba, işsizlik sigorta fonundan ilk 6 ayda yapılan ödemelere dair yazılı açıklama yaptı. Resmi işsizlerin sadece yüzde 11'inin fondan yararlanabildiğini belirten Ağbaba'nın değerlendirmeleri şöyle:

"İşsizlik sigorta fonundan geçmiş dönem ödemeleri süren işsizlerle birlikte Haziran ayında ödeme yapılan işsiz sayısı 430 bin olarak açıklandı. Türkiye'de dar tanımlı işsizliğin 3 milyon 785 bin, geniş tanımlı işsizliğin 8,4 milyona dayanmış olmasına rağmen işsizlik sigorta fonundan yararlana işçi sayısı sadece 430 bin oldu. Dar tanımlı 3 milyon 785 bin işsizin sadece yüzde 11'i Haziran ayı itibariyle işsizlik ödemelerinden yararlanabildi. Fon, işsize niyet işverene kısmet. Temel amacı işsizlere işsiz kaldıkları süre boyunca maddi destek sağlamak olan işsizlik sigorta fonu, işsizlerden çok işverenlere mali destek sağlayan bir yapıya dönüşmüş durumda.

Bu yılın ilk 6 ayında fondan işsizlere ödenen tutar 5,8 milyar TL olurken, işverenlere teşvik ve destek ödemeleri adı altında 11, 4 milyar TL'ye yakın ödeme yapıldı. İşverenler yılın ilk 6 ayında işsizlerden iki kat daha fazla para aldı. Sadece Haziran ayında işsizlere 989 milyon TL işsizlik ödeneği yapılırken, işverenlere teşvik adı altında yapılan ödemelerin tutarı 1 milyar 816 Milyon TL'yi buldu. Ayrıca aktif iş gücü ödemeleri ve iş başı eğitim programlarını da dahil ettiğimizde işverenlerin yılın ilk 6 ayında fondan aldıkları kaynak 17,4 milyar TL'yi aştı.

Şartlar, işsizler fondan yararlanmasın diye konulmuş durumda. Türkiye'de işsizlik ödeneğinden yararlanabilme koşullarına baktığımızda; işsizlerin fondan nasıl daha fazla yararlanabilirler mantığından çok nasıl daha az yararlanabilirler mantığı ile işlediğini görüyoruz. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş sözleşmesine tabi olmak ve iş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor. Şartlar o kadar ağır ki her 100 işsizin 89'u kendi fonundan yararlanamıyor. Ayrıca temmuz ayı itibariyle en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 588 liraya, en yüksek işsizlik ödeneği ise 5 bin 176 liraya yükseldi. Çalışırken açlık sınırında zor bela geçim mücadelesi veren işçilere, yıllardır fona ödedikleri primden paylarına düşen destek ise yine açlık sınırının altında kalıyor."