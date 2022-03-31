Ağaoğlu: "Ben kimseyi genel kurula davet etmedim"

Trabzon spor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı kararlara saygı duyduklarını belirterek, hiç kimseyi genel kurala davet etmediğini söyledi.

Trabzon spor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'a gelen Ukraynalı altyapı sporcularıyla bir araya geldiği akşam yemeğinin ardından gündeme yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Merkez Hakem Kurulu kararlarıyla ilgili olarak Ağaoğlu, "Uzun zamandır kamuoyunun gündemini işgal eden bir MHK'nin almış olduğu karar var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onaylamış olduğu daha sonra da Tahkim Kurulu'na yapılan itirazla Tahkim Kurulu'nun hakemlerin lehine vermiş olduğu bir karar var. Bununla alakalı olarak bazı kulüplerimiz kendi web sitelerinden bireysel açıklama yaptı. Süreç maalesef ülkede sporun ve futbolun önüne geçti. Neredeyse ekonominin de önüne geçecek. Bizim duruşumuz başından beri aynı Trabzon spor Kulübü olarak. Benim sürekli olarak söylediğim bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu futbolun amir kuruludur. Genel kurulda seçimle görev başına gelir yasaların Türkiye Futbol Federasyonu'na tanımış olduğu haklar vardır. Yasaların kendisine vermiş olduğu haklara dayanarak TFF'nin sorumlulukları açıktır. TFF ve diğer bütün federasyonlar görev yetki ve sorumlulukları hemen hemen aynıdır. Bir tek amatör federasyonları Tahkim Kurulu gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindedir. Kurulların almış olduğu kararı yürürlüğe koymak talimatları oluşturmak değiştirmek değiştirerek uygulamak ve talimatları yürürlükten kaldırmak federasyonların yönetim kurullarının yetkisindedir. TFF'nin almış olduğu bir karar var. İçimize sindiririz, sindiremeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, eleştirebiliriz, sıkıntılar varsa tartışabiliriz. Değiştirilmesi yönünde çabalar sarf ederiz ama federasyonun şahsiyetine zarar verecek ölçüde eleştiri konusu yaptığımız zaman kurum zarar görür. Kurum un zarar gördüğü bir yerde de ülke futbolu zarar görür. ve bu zararın bedelini de hem futbol olarak hem spor olarak biz hepimiz ülke futbolunun paydaşları olarak öderiz. Onun için içimize sindirelim veya sindirmeyelim federasyonun almış olduğu bir karar vardır federasyonun almış olduğu karara Trabzonspor kulübü saygı duyar. Bunun da altını çok açık ve net olarak çizmekte de hiçbir sakınca görmüyorum. Ülke futbolunu yöneten seçimle genel kurulda iş başına gelen Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı saygımız 21 sene federasyon başkanlığı yapmış bir insan olarak Trabzonspor'un duruşu, Trabzonsporluluk bunu gerektirir" dedi.

"BEN KİMSEYİ GENEL KURULA DAVET ETMEDİM"

TFF'yi seçim davet ettiği yönündeki iddialarla ilgili gelen soruya ise Ağaoğlu, "Benimde dikkatimi çeken bir konuydu bu. Orada ifade etmek istediğim şey son derece açık. Sıkıntımız varsa bir problem varsa şikayetimiz varsa bunu dile getirebileceği yer genel kurullardır dedim. Ben kimseyi genel kurula davet etmedim. Bu spor kulüplerimizde de böyledir, Trabzonspor'umuzda da böyle. Biz 30 yıldır bu terbiye ile büyüdük. Bir yönetimi iş başına getrisiniz. Yönetimi iş başına getirdikten sonra eleştirilerimiz olur. Farklı düşüncelerimiz, farklı fikirlerimiz olur. Bunu dile getiririz. Ama ciddi anlamda sıkıntımız varsa bunu dile getirebileceğimiz yer genel kurullardır. Benim dün söylemeye çalıştığım şey buydu. Ama tabi haber sitelerinde Ahmet Ağaoğlu TFF'yi genel kurula davet etti şekkinde bir iki haber çıktığına bende tanık oldum. Asla böyle bir şey söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/ İHA)