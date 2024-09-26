Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bahçesindeki armut ağacına çıkarak üzüm toplamaya çalışan 67 yaşındaki Musa Keleş, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yaralanan Keleş, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yavaşbey Mahallesi'nde bahçesindeki armut ağacına asmadan üzüm toplamak için çıkan Musa Keleş (67), dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan ve yakınlarınca Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Keleş, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.