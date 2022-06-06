Ağaçtan düşen karga yavrusunu vatandaşlar ağaca bıraktı - Haberler

Ağaçtan düşen karga yavrusunu vatandaşlar ağaca bıraktı Konya'da şehir merkezindeki bir çınar ağacından düşen karga yavrusunu vatandaşlar tekrar ağaca bıraktı. Konya'da şehir merkezindeki bir çınar ağacından düşen karga yavrusunu vatandaşlar tekrar ağaca bıraktı. Ağaçtan su çeşmesi üzerine ikindi vakti düşen karga yavrusu, uzun süre yoldan geçen vatandaşlara anne karganın saldırması tedirginlik oluşturdu. Bunun üzerine anne karganın saldırısından korunmak için başına bez parçası saran yakındaki bir esnaf, yavru kargayı yakalayarak düştüğü ağaç üzerine yeniden attı. Yoldan geçenlere saldıran anne karga ise yavrusunun ağaca yeniden dönmesinin ardından sakinleşti, ağacın üstünde bir süre daha gakladıktan sonra sessizliğe büründü, etraftaki vatandaşlarda dağıldı. AA / Taner Aydın - Güncel Güncel Haberler

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