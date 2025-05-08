Ağaçtan Düşen Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ağaçtan düşüp yaralanan Ayetullah Yıldız, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

Kulp ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ayetullah Yıldız, çıktığı ağaçtan düşerek, başından ve göğsünden yaralandı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı. Yıldız, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulp Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yıldız'ın, Diyarbakır'a sevk edilmesi için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı "Sağlık Komuta" ile görüşüldü. Görüşmelerin ardından Kulp'a gönderilen ambulans helikoptere alınan Yıldız, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.