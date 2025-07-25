Ağaçta Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, güvenlik görevlisi Hakan Kodaz tarafından kurtarıldı. Kedinin durumu çevredekiler tarafından fark edilince, ailesi tarafından yemek ve su sağlanarak sahiplendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.

TCDD İstasyon Şefliği yerleşkesinde yavru bir kedi, çıktığı ağacın tepesinde mahsur kaldı.

Yavru kedinin aşağı inemediğini fark eden çevredekiler durumu, istasyonun yetkililerine bildirdi.

Dün geceden bu yana ağaçta mahsur kalan kedinin aç olduğunu fark eden kurumun güvenlik şefi Hakan Kodaz, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Yavru kediye su ve mama veren Kodaz, yavru kediyi sahiplendi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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