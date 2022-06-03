Ağaçta mahsur kalan kedisine kavuşunca büyük mutluluk yaşadı - Haberler

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Ağaçta mahsur kalan kedisine kavuşunca büyük mutluluk yaşadı

İhlas Haber Ajansı - İsa Akar - Güncel
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Ağaçta mahsur kalan kedisine kavuşunca büyük mutluluk yaşadı Ağacın en uç noktasında mahsur kalan kediyi itfaiyeyi kurtardı Kedisine kavuşan Çilem Kılıç: "Çok korktum, çocuğum o benim" Antalya'da yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağacın en uç noktasında mahsur kalan kedi itfaiye...

Ağaçta mahsur kalan kedisine kavuşunca büyük mutluluk yaşadı

Ağacın en uç noktasında mahsur kalan kediyi itfaiyeyi kurtardı

Kedisine kavuşan Çilem Kılıç:

"Çok korktum, çocuğum o benim"

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağacın en uç noktasında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedisine kavuşan hayvansever ise büyük mutluluk yaşadı.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada iyice korkan kedi ağacın en uç noktasına kadar çıktı. Dün geceden beri kedinin ağaçta aç susuz kaldığını gören site sakini Çilem Kılıç, büyük üzüntü yaşadı. Bir süre sonra bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi.Aracın merdivenini açıp ağaca uzatan Gürsu ekibi ilk denemesinde kediye ulaşamadı. Yer değiştiren ekip, bu kez en uç noktaya kadar çıkan kediye ulaşmayı başardı. Gürsu itfaiye çavuşu tarafından güvenli şekilde alınan kedi, Çilem Kılıç'a verildi. Kurtarma çalışmasını başarılı şekilde sona ermesini vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Sitenin ortak beslediği kediye kavuşan Kılıç, büyük mutluluk yaşadı ve korkan kediyi sakinleştirmek için çaba sarfetti. Kediye eliyle su içirmeye çalışan Kılıç, mama yedirmek için de uğraştı.

"Çocuğum o benim"

Kediye site sakinleri olarak ortak beslediklerini dile getiren Çilem Kılıç, " Öğle saatlerinde kedinin ağacın üzerinde olduğunu farkettim. İtfaiyeyi aradım. Geldiler sağ olsunlar kurtardılar. Çok korktum kedim olmadığı için can bu. Uzun zamandan beri orada aç susuz. Korkudan iyice yukarı çıktı, havada sıcaktı. Çocuğum o benim. Çok korkmuş" dedi.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Güncel

Konyaaltı İtfaiye Antalya kedi Güncel Haberler

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