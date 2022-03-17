AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Haberler

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AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BOLU'da, sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde sokak köpeklerinden kaçan kedi ağaca çıktı. Ağaçtan inemeyen kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçtan alarak aşağı indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi yeniden sokağa bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

-Ekiplerin ağaca çıkması

-Kedinin kurtarılması

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hürriyet, İtfaiye, kedi, Güncel, Haberler

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