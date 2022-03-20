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Ağaçta donan kuş asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Özge Bozo - Güncel
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Ağaçta donan kuş asılı kaldı Erzurum'da donarak ağaçta asılı kalan kuş görenleri şaşırttı.

ERZURUM (İHA) - Ağaçta donan kuş asılı kaldı

ERZURUM - Erzurum'da donarak ağaçta asılı kalan kuş görenleri şaşırttı.

Erzurum'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu. Yakutiye ilçesi Terminal Mahallesi'nde bir ağaçta asılı durumdaki kuş görenleri şaşırttı. Ayağı ağaca yapışık halde asılı kalan kuşun donarak öldüğü tahmin ediliyor.

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, "Kuş ağaçta donmuş. İki gündür etkili olan kar, yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi" dediler.

Ağaçta donan kuş asılı kaldı

Ağaçta donan kuş asılı kaldı

Ağaçta donan kuş asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Güncel

Erzurum, kar, Güncel, Haberler

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