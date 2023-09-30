AĞAÇTA 24 SAAT MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BOLU'da tırmandığı 20 metre yükseklikteki ağacın tepesinde yaklaşık 24 saat boyunca mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi, Şehit Necip Emre Sokak'ta bulunan Yunus Emre Sitesi içerisinde meydana geldi. Köpeklerden kaçtığı öğrenilen bir Kedi, saklanmak için yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaca tırmandı. Ağacın dalları arasında kalan kedi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan site sakinleri kediyi kurtarmaları için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin merdivenli aracı kedinin olduğu alana ulaşamayınca bu kez sepetli araç bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ağaçtan indirildi. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi çocuklar kucaklayarak sevdiler. Site yöneticisi Yüksel Ceylan, kedinin dünden bu yana ağacın üzerinde olduğunun kendisine söylenmesinin ardından itfaiyeyi aradıklarını belirterek, 'İlk gelen itfaiye aracının merdiveni yetersiz geldi. Daha sonra sepetli olan araç geldi ve kediyi kurtardılar' dedi. (DHA)