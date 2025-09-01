Pamukova'da Geri Dönüşüm Tesisinin Yanındaki Çam Ağaçlarında Yangın

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde geri dönüşüm tesisinin yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Pamukova ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinin yakınındaki, çam ağaçlarının bulunduğu alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.