Pamukova'da Geri Dönüşüm Tesisinin Yanındaki Çam Ağaçlarında Yangın

Pamukova'da Geri Dönüşüm Tesisinin Yanındaki Çam Ağaçlarında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde geri dönüşüm tesisinin yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde geri dönüşüm tesisinin yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Pamukova ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinin yakınındaki, çam ağaçlarının bulunduğu alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası tek yürek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.