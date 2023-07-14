Ağaçları devirerek durabilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje girip ardından ağaçları devirerek durabilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ., idaresindeki 09 AIV 808 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasında refüje girip ağaçları devirdikten sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan A.İ., yanında bulunan ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.