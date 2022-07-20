Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4)
Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
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BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİMersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri sıvı enjekte edilip kurutulmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler...
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri sıvı enjekte edilip kurutulmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır'ın nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle salıverilmesi kararına itiraz etti. Belediye çalışanı Yusuf Soyak'ın serbest kalmasına itiraz etmeyen savcılık, Gökçek ile Çakır'ın tutuklanmasını talep etti.
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel