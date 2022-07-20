AĞACIN KURUTULMASINDA 3 ŞÜPHELİ SERBEST, SEBEP 'SIR' - Haberler

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AĞACIN KURUTULMASINDA 3 ŞÜPHELİ SERBEST, SEBEP 'SIR'

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Meydanı'na giderek asırlık kauçuk ağacında incelemeler bulundu.

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Meydanı'na giderek asırlık kauçuk ağacında incelemeler bulundu. Yılmaz, "Bu ağaca yapılan bir işkencedir. Burada amaçları nedir bilmiyorum. Bunu yapanlar; her zaman, 'Ağaç, ağaç' diye şov yapanlar, arkasına sığınanlar, milletin geleceğini, istikrarını bozacak kadar olaylar çıkaranlar" dedi.

Hiçbir çevreci derneğin, CHP, HDP, İİY Parti'den ve ittifak ortaklarından kimsenin olay yerinde olmadığını ifade eden Yılmaz, "Ağaca bunu yapan, idareleri ve kontrolleri altındaki hayvan barınaklarındaki hayvanlara ve diğer canlılara neler yapıyorlar, ben düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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