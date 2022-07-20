Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (2)

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlattığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sorumluluk alanımızda bulunan Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'taki kauçuk ağacında meydana gelen kuruma ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu kauçuk ağacındaki kuruma belirtilerinin görüldüğü ilk günden itibaren, ağacın yeniden sağlığına kavuşması için belediyemizce her türlü önlem alınmış, bilimsel metotlarla tedavi sürecine başlanmıştır. Ağacın tekrar sürgün verme yeteneği dikkate alınarak kuruyan dalları budanmış ve budanan dal yüzeyleri de aşı macunu ile kapatılmıştır. Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir. Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma halen titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, iddialar üzerine adli süreç devam etmektedir" denildi.