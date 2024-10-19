Ağacın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan 59 yaşındaki Yaşan Nurdoğan, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşan Nurdoğan'ın (59) üzerine, Kabayar köyünde kestiği ağaç devrildi. Nurdoğan'ın ağacın altında kaldığını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırdı.
Üzerine devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırılan Nurdoğan, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nurdoğan, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.