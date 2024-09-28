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Ağaca Zarar Vermeyen Evin İçinden Ağaç Geçti

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir vatandaş, evini inşa ederken ağaçlara zarar vermemek için tasarımını öyle yaptı ki, 4 ağaç evin içinden geçiyor. Bu ilginç yapı görenleri hayrete düşürüyor.

Ağaçlara zarar vermek istemedi, evinin içinden ağaç geçti

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ağaca zarar vermek istemeden ev yapan bir kişinin evinin içinden ağaç geçmesi görenleri hayrete düşürdü.

Gökmenler Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan İskender Bayram'a ait olduğu öğrenilen bahçe evi görenleri kendine hayran bıraktı. Ev yapmak isteyen ancak ağaçlara da zarar vermek istemeyen Bayram, 4 ağacın evin içinden geçtiği bir ev yaptı. Bu evi görenler dönüp bir daha bakıyor.

Bölgede doğa turu yapan İsmail Küçüközen ilk kez böyle bir eve şahit olduğunu ve ev sahibin doğaya, ağaca duyduğu saygıyı hayranlıkla izlediğini kaydederek, "Keşke herkes doğaya, ağaca böyle güzel sahip çıkabilse. 4 ağaca zarar vermeden hem bahçe evini yapmış hem de ağaçları korumuş. Helal olsun" diye konuştu.

Ağaca Zarar Vermeyen Evin İçinden Ağaç Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel

Saimbeyli Güncel Emlak Yaşam Adana Tarım Çevre Doğa

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