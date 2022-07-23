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Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü AFAD ekipleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü AFAD ekipleri kurtardı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yamaç paraşütü yaptığı sırada ağaca takılarak mahsur kalan Mustafa Büyükkaya, AFAD tarafından kurtarıldı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yamaç paraşütü yaptığı sırada ağaca takılarak mahsur kalan Mustafa Büyükkaya, AFAD tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yapılan Kırantepe mevkisinde meydana geldi. Mustafa Büyükkaya, yamaç paraşütü yaptığı sırada rüzgarın da etkisiyle ağaçlara takılarak mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, halatla kurduğu düzenekle ağaçta mahsur kalan Büyükkaya'nın yanına ulaştı. Büyükkaya ağaçtan indirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

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