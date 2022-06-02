Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü - Haberler

Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, erik ağacına dayadığı merdivenin basamağının kırılması sonucu düşen Sami Balkaya (72), yaşamını yitirdi. SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, erik ağacına dayadığı merdivenin basamağının kırılması sonucu düşen Sami Balkaya (72), yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Sami Balkaya, erik toplamak için merdiveni ağaca dayayıp, çıkmaya başladı. Sami Balkaya, merdivenin basamağın kırılması sonucu düştü. Yaralanan Balkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel Gazipaşa Sapanca Güncel Haberler

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