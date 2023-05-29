Ağaca çarpan araç yan yatarak durabildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari araç ağaçlık alanda yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 KAY 74 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarpıp, yan yatarak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.